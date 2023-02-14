Представлены руководители отделов МВД в Кузнецке и Заречном

14.02.2023 | 18:04

Во вторник, 14 февраля, в нескольких территориальных подразделениях полиции Пензенской области состоялось представление новых руководителей.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления, начальником отдела МВД РФ по г. Кузнецку стал полковник полиции Эдуард Викторович Изюмин.

Межмуниципальный отдел МВД РФ по ЗАТО г. Заречный Пензенской области возглавил полковник полиции Сергей Владимирович Аникушкин.

Руководить отделением МВД РФ по Спасскому району будет майор полиции Дмитрий Александрович Кижватов, по Бековскому - майор полиции Владимир Николаевич Лебедев.

Начальником отдела МВД РФ по Башмаковскому району стал майор полиции Александр Викторович Сарычев.

Начальник регионального УМВД России Павел Гаврилин, обращаясь к назначенным на новые должности сотрудникам, отметил необходимость четкого исполнения ими поставленных задач, укрепления служебной дисциплины и законности.