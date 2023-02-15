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Общество

Эксперт рекомендовал не бояться ехать на отдых в Турцию

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Россиянам не стоит бояться ехать на средиземноморские курорты Турции: сильных землетрясений там не ожидается, к тому же в стране жесткие нормы по строительству туристской инфраструктуры.

Об этом РИА «Новости» сообщил директор Единой геофизической службы РАН, доктор технических наук Юрий Виноградов.

По его словам, такие курорты, как, например, Кемер, Анталья, Мармарис находятся не на границе Анатолийской плиты, а на самой плите.

«Все землетрясения, которые там происходят, в любом случае будут более слабые, чем на границе Анатолийской плиты. Поэтому таких сильных и разрушительных землетрясений, как те, что были недавно, там не будет. Кроме того, история показывает: в прибрежных районах Средиземного моря не было землетрясений выше семи баллов», - пояснил эксперт.

Юрий Виноградов также отметил, что сейсмология занимается не прогнозами, а мониторингом.

«И я не хотел бы выступать в роли прогнозиста, но, с моей точки зрения, катастрофических землетрясений там ожидать не стоит», - считает он.

Виноградов также подчеркнул, что в Турции очень внимательно относятся к строительству с точки зрения сейсмостойкости.

«С 1999 года в Турции установили достаточно жесткие правила к туристическим зданиям и гостиницам. Я думаю, что там все должно быть достаточно нормально в этом плане. Туристы могут ехать», - резюмировал эксперт.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, погибло 31 974 человека.

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