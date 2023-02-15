Два бывших чиновника возглавили школы в Пензе

15.02.2023 | 14:29

В Пензе назначены новые директора в две городские школы - № 18 и 57. Учебные заведения возглавили люди, чьи фамилии известны в регионе.

Школой № 18 теперь руководит Яна Куприна. Она назначена с 9 февраля, уточнили в управлении образования.

«Термин «период острой адаптации» становится как-то особенно близок, когда ты уже четвертый день учишься быть директором школы», - написала Яна Куприна на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Яна Владимировна Куприна родилась 22 декабря 1981 года в Кузнецке. Окончила Пензенский государственный педагогический университет имени В. Г. Белинского по специальности «Филология», получив квалификацию «учитель английского и немецкого языка». С 2004 года по 2012-й работала учителем английского языка в гимназии № 44. В 2011-м Яна Куприна стала победителем городского и областного этапов конкурса «Учитель года», войдя в число 15 лучших педагогов страны. Она избиралась депутатом Законодательного собрания Пензенской области пятого и шестого созывов.

Директором школы № 57 назначен Александр Елатонцев. Это случилось 10 февраля.

С 2017 года он возглавлял областную детско-юношескую спортивно-адаптивную школу, а до того руководил управлением внутренней политики регионального правительства. В свое время Александр Елатонцев был директором школы № 46.