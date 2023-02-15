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Общество

Большие автобусы не подошли для перевозки пензенских болельщиков

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В Пензе проверили наполняемость автобусов, которые использовали для перевозки болельщиков. Рейсы состоялись 9 февраля после матча в «Дизель-Арене».

Как сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области», для болельщиков предоставили машины общей вместимостью 100 человек, однако в реальности уровень загрузки составил от 2 до 22 человек.

Поэтому было решено, что после матча в среду, 15 февраля, болельщиков повезут микроавтобусы.

В 21:30 от «Дизель-Арены» отправятся:

- две маршрутки № 5 (до Ухтинки);

- три - № 33 (до Арбековской Заставы);

- одна - № 30 (до аэропорта);

- одна - № 93 (до микрорайона Ахуны);

- одна - № 9м (до ГПЗ-24);

- две - № 77 (до Арбековской Заставы);

- две - № 1 (до Шуиста).

«Стоимость проезда и провоза багажа - по действующим тарифам на маршрутах регулярных перевозок города Пензы», - сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

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