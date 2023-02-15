Большие автобусы не подошли для перевозки пензенских болельщиков

В Пензе проверили наполняемость автобусов, которые использовали для перевозки болельщиков. Рейсы состоялись 9 февраля после матча в «Дизель-Арене».
Как сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области», для болельщиков предоставили машины общей вместимостью 100 человек, однако в реальности уровень загрузки составил от 2 до 22 человек.
Поэтому было решено, что после матча в среду, 15 февраля, болельщиков повезут микроавтобусы.
В 21:30 от «Дизель-Арены» отправятся:
- две маршрутки № 5 (до Ухтинки);
- три - № 33 (до Арбековской Заставы);
- одна - № 30 (до аэропорта);
- одна - № 93 (до микрорайона Ахуны);
- одна - № 9м (до ГПЗ-24);
- две - № 77 (до Арбековской Заставы);
- две - № 1 (до Шуиста).
«Стоимость проезда и провоза багажа - по действующим тарифам на маршрутах регулярных перевозок города Пензы», - сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».
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