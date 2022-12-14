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Общество

Пациентов с симптомами ОРВИ предложили тестировать на грипп

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Вирус свиного гриппа H1N1 на данный момент превалирует в России. Эта разновидность инфекции вернулась в страну спустя шесть лет.

РИА Новости передает, что глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила тестировать на грипп всех пациентов, обратившихся к медикам с симптомами ОРВИ.

Также Попова добавила, что все четыре российские вакцины полностью противостоят вирусу свиного гриппа.

Ранее стало известно, что вирус H1N1 наиболее опасен для молодых пациентов, поскольку у пожилых людей, уже переболевших, долго сохраняется иммунитет. Особенно подвержены осложнениям беременные женщины.

При развитии ДВС-синдрома (главное осложнение при гриппе) жизнь заразившегося может оборваться за сутки.

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