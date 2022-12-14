Пациентов с симптомами ОРВИ предложили тестировать на грипп

Вирус свиного гриппа H1N1 на данный момент превалирует в России. Эта разновидность инфекции вернулась в страну спустя шесть лет.
РИА Новости передает, что глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила тестировать на грипп всех пациентов, обратившихся к медикам с симптомами ОРВИ.
Также Попова добавила, что все четыре российские вакцины полностью противостоят вирусу свиного гриппа.
Ранее стало известно, что вирус H1N1 наиболее опасен для молодых пациентов, поскольку у пожилых людей, уже переболевших, долго сохраняется иммунитет. Особенно подвержены осложнениям беременные женщины.
При развитии ДВС-синдрома (главное осложнение при гриппе) жизнь заразившегося может оборваться за сутки.
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