Пациентов с симптомами ОРВИ предложили тестировать на грипп

14.12.2022 | 16:14

Вирус свиного гриппа H1N1 на данный момент превалирует в России. Эта разновидность инфекции вернулась в страну спустя шесть лет.

РИА Новости передает, что глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила тестировать на грипп всех пациентов, обратившихся к медикам с симптомами ОРВИ.

Также Попова добавила, что все четыре российские вакцины полностью противостоят вирусу свиного гриппа.

Ранее стало известно, что вирус H1N1 наиболее опасен для молодых пациентов, поскольку у пожилых людей, уже переболевших, долго сохраняется иммунитет. Особенно подвержены осложнениям беременные женщины.

При развитии ДВС-синдрома (главное осложнение при гриппе) жизнь заразившегося может оборваться за сутки.