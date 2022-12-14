Отсутствие чистоты в автобусах объяснили грязными тротуарами

14.12.2022 | 16:39

Пензенцы в очередной раз подняли вопрос о чистоте в общественном транспорте. Точнее, об отсутствии таковой.

«Маршрутки переполнены! Салоны не моются годами, сиденья засаленные, печки не работают», - пожаловалась жительница Веселовки Валентина М. на странице губернатора во «ВКонтакте».

Представитель регионального министерства цифрового развития, транспорта и связи со ссылкой на перевозчиков заверил, что мойка транспортных средств осуществляется ежедневно после завершения работы на линии.

«В связи с наступлением осенне-зимнего периода, а также выпадающими осадками (дождь, снег) на дорогах и тротуарах образуется грязь, в связи с чем после выполнения первых рейсов автобусы покрываются слоем грязи внутри и снаружи», - говорится в ответе.

Кстати, летом грязь в общественном транспорте также объясняли неблагоприятными погодно-климатическими условиями, но связывали ее с пылью на дорогах.