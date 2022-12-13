В Пензе новые троллейбусы отдадут в аренду частнику

13.12.2022 | 09:22

В Пензенской области новые троллейбусы, на поставку которых уже заключен контракт на сумму 2 млрд 232 млн рублей, окажутся в руках частника.

Формой собственности и условиями использования техники заинтересовался один из читателей портала PenzaInform.ru.

«В какой форме передадут частнику имущество: сами новые троллейбусы, будущий транспортно-пересадочный узел в селе Засечном и километры новой контактной сети? У нас в Пензе с 2018 года троллейбусное предприятие и вся инфраструктура частные. При этом новые троллейбусы закупают за бюджетные деньги. Получит перевозчик имущество в аренду, лизинг, безвозмездное пользование или собственность?» - задал вопросы мужчина, обратившийся в редакцию.

Ответы на них в понедельник, 12 декабря, поступили из регионального министерства цифрового развития, транспорта и связи.

Пензенцу объяснили, что по закону имущество, находящееся в государственной собственности, закрепляется за государственными предприятиями и учреждениями во владение, пользование и распоряжение.

«Планируется, что имущество городского электрического транспорта будет передано в установленном законом порядке в аренду хозяйствующему субъекту, который получит право осуществления перевозок по регулярным троллейбусным маршрутам на основании заключенного контракта», - сообщил врио министра Руслан Чикин.

По контракту будет закуплено 90 машин по 24 млн 800 тыс. рублей каждый. Их должны поставить в регион до 1 октября 2023 года. Первая партия из трех штук должна прибыть не позднее декабря 2022-го.