Сетевое издание|18+|Вторник|13 дек 2022|09:48
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-4oC
-3oC
Завтра | Снег |
 

Общество

В Пензе новые троллейбусы отдадут в аренду частнику

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензенской области новые троллейбусы, на поставку которых уже заключен контракт на сумму 2 млрд 232 млн рублей, окажутся в руках частника.

Формой собственности и условиями использования техники заинтересовался один из читателей портала PenzaInform.ru.

«В какой форме передадут частнику имущество: сами новые троллейбусы, будущий транспортно-пересадочный узел в селе Засечном и километры новой контактной сети? У нас в Пензе с 2018 года троллейбусное предприятие и вся инфраструктура частные. При этом новые троллейбусы закупают за бюджетные деньги. Получит перевозчик имущество в аренду, лизинг, безвозмездное пользование или собственность?» - задал вопросы мужчина, обратившийся в редакцию.

Ответы на них в понедельник, 12 декабря, поступили из регионального министерства цифрового развития, транспорта и связи.

Пензенцу объяснили, что по закону имущество, находящееся в государственной собственности, закрепляется за государственными предприятиями и учреждениями во владение, пользование и распоряжение.

«Планируется, что имущество городского электрического транспорта будет передано в установленном законом порядке в аренду хозяйствующему субъекту, который получит право осуществления перевозок по регулярным троллейбусным маршрутам на основании заключенного контракта», - сообщил врио министра Руслан Чикин.

По контракту будет закуплено 90 машин по 24 млн 800 тыс. рублей каждый. Их должны поставить в регион до 1 октября 2023 года. Первая партия из трех штук должна прибыть не позднее декабря 2022-го.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте