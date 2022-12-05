Пензенским семьям начали выплачивать декабрьские пособия

В Пензенской области начали перечислять пособия семьям с детьми. Об этом в понедельник, 5 декабря, в своем телеграм-канале сообщил глава минтруда региона Алексей Качан.
«Органы социальной защиты населения Пензенской области полностью профинансированы и уже приступили к перечислению федеральных и региональных выплат семьям с детьми за декабрь текущего года», - отметил Качан.
Жителям региона будут зачислены следующие ежемесячные выплаты:
- в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;
- на ребенка от 3 до 7 лет;
- в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения возраста 3 лет;
- на обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет;
- многодетным семьям (на детей до 6 лет и детей от 6 лет до окончания обучения в образовательном учреждении);
- на ребенка (для малоимущих семей).
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