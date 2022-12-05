Пензенским семьям начали выплачивать декабрьские пособия

05.12.2022 | 15:38

В Пензенской области начали перечислять пособия семьям с детьми. Об этом в понедельник, 5 декабря, в своем телеграм-канале сообщил глава минтруда региона Алексей Качан.

«Органы социальной защиты населения Пензенской области полностью профинансированы и уже приступили к перечислению федеральных и региональных выплат семьям с детьми за декабрь текущего года», - отметил Качан.

Жителям региона будут зачислены следующие ежемесячные выплаты:

- в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;

- на ребенка от 3 до 7 лет;

- в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения возраста 3 лет;

- на обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет;

- многодетным семьям (на детей до 6 лет и детей от 6 лет до окончания обучения в образовательном учреждении);

- на ребенка (для малоимущих семей).