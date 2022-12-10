Зареченцам предложили на выбор варианты наименования сквера

10.12.2022 | 14:26

Стали известны варианты названия новой зоны отдыха, которая появится в Заречном между ТЦ «Юбилейный» и школой № 225. Эту территорию выбрали для благоустройства в 2023 году горожане.

Новый сквер пока не имеет имени, поэтому зареченцам предложили самостоятельно его придумать.

На первом этапе поступали варианты, которые активные граждане присылали на страницу главы города Олега Климанова в соцсети «ВКонтакте». Из более чем 20 было отобрано 8. Если названия повторялись, автором считался тот, кто первым написал комментарий.

«Теперь предлагаю выбрать одно название. Вариант, который за неделю наберет больше всего голосов, победит, а его автор получит памятный подарок», - опубликовал глава Заречного новый пост.

Названия, из которых предлагается сделать выбор, - «Юбилейный», «Мирный», «Комсомольский», «Ю-зона», «Территория детства», «Горошек», «Жемчужный» и «Молодежный».