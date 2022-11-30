В Заречном название сквера выберут голосованием

В следующем году в Заречном планируется обустроить сквер между школой № 225 и ТЦ «Юбилейный». Эту территорию выбрали сами горожане.
Планируется, что в сквере появится детский комплекс, спортивная зона, пешеходные дорожки с освещением.
Пока сквер безымянный, поэтому горожанам предлагается подумать над его названием. По словам директора управления городского развития и проектной деятельности Александра Малышева, это могут быть фамилии известных зареченцев, а также забавные или необычные наименования.
Старт голосования объявит глава города Олег Климанов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». После этого нужно будет предложить свои варианты.
«В течение недели эксперты сформируют список самых популярных названий и опубликуют его также на странице главы города. За любой понравившийся вариант смогут проголосовать все зареченцы», - пишет портал «Зарпресса».
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