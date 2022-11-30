Общество

В Заречном название сквера выберут голосованием

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В следующем году в Заречном планируется обустроить сквер между школой № 225 и ТЦ «Юбилейный». Эту территорию выбрали сами горожане.

Планируется, что в сквере появится детский комплекс, спортивная зона, пешеходные дорожки с освещением.

Пока сквер безымянный, поэтому горожанам предлагается подумать над его названием. По словам директора управления городского развития и проектной деятельности Александра Малышева, это могут быть фамилии известных зареченцев, а также забавные или необычные наименования.

Старт голосования объявит глава города Олег Климанов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». После этого нужно будет предложить свои варианты.

«В течение недели эксперты сформируют список самых популярных названий и опубликуют его также на странице главы города. За любой понравившийся вариант смогут проголосовать все зареченцы», - пишет портал «Зарпресса».

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте