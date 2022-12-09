Пензенца оштрафовали за дискредитацию в Сети действий ВС РФ

09.12.2022 | 11:45

В Пензе суд рассмотрел дело 39-летнего горожанина, обвиняемого в дискредитации действий вооруженных сил по защите интересов страны и ее граждан.

Пензенец разместил на личной странице в соцсети графические и видеопубликации. Суд расценил их как «характеризующие действия Вооруженных сил Российской Федерации как фашистские, преступные».

Мужчина признал вину. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей.

«Постановление не вступило в законную силу», - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

Ранее жителей Пензенской области предупредили об ответственности за размещение в соцсетях или распространение ложных сведений о действиях ВС РФ. К середине ноября по статье 20.3.3 КоАП РФ были привлечены уже 11 человек. Они оставили комментарии или выложили записи с информацией, дискредитирующей армию, а некоторые публично призывали к воспрепятствованию деятельности вооруженных сил.

За такое нарушение предусмотрен штраф: для граждан - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для должностных лиц - от 200 тысяч до 300 тысяч, для юридических лиц - от 500 тысяч до 1 миллиона.