17.03.2020 | 14:51

Во вторник, 17 марта, на заседании комиссии Пензенской городской думы один из депутатов поднял вопрос об освобождении территории возле микрорайона Заря от свалки автомобилей.

«Почему так неэффективно используется муниципальная земля? Некоторые машины там лежат на протяжении десяти лет! Собственнику выносилось предписание об освобождении земли, но воз и ныне там. Человек незаконно занимается предпринимательской деятельностью, и мы не можем его остановить», - возмутился народный избранник, обратившись к начальнику управления муниципального имущества Пензы Ирине Кочетковой.

Она заверила, что администрация работает в этом направлении на протяжении нескольких лет.

«Есть два решения суда - от 2017 и 2019 года. Что касается 2017-го, по нему приставы заключили контракт с подрядными организациями, которые в ближайшее время начнут освобождать землю. Там порядка 1 400 машин будет ликвидировано, насколько я знаю», - пояснила Ирина Кочеткова.

По ее словам, второе решение, принятое в 2019 году, пока не вступило в силу.

«Как только вступит, будут приняты необходимые меры», - заключила начальник управления.

Кладбище автомобилей расположено в районе совхоза «Заря», в 200 метрах от трассы М5 «Урал». По словам местных жителей, владельцы машин нередко наведываются сюда в поисках деталей. В сентябре 2019 года свалкой автохлама заинтересовались сотрудники регионального минлесхоза. Однако пока вопрос так и не решен.

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