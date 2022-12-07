Зареченцы обсуждают, как поменьше платить за общедомовые нужды

07.12.2022 | 15:01

В Заречном проходят собрания собственников помещений, на которых горожане обсуждают вопросы платы за коммунальные услуги на общедомовые нужды (ОДН).

Это вызвано тем, что с 1 сентября 2022 года плата за ресурсы, которые тратятся на ОДН, теперь ложится на плечи собственников квартир.

Ранее житель закрытого города поднял тему неправомерного, по его мнению, повышения начисления оплаты ОДН. Из-за этого в квитанциях за октябрь общая сумма выросла в два раза.

На сайте администрации города сообщается, что сейчас таких домов порядка 18.

«Произошло это из-за того, что у управляющих компаний нет четкого понимания, с какого периода должен производиться перерасчет. В связи с этим мы направили запрос в Минстрой России с тем, чтобы они разъяснили этот вопрос. Если расчеты были сделаны неправильно, жителям сделают перерасчет», - приводит администрация города слова замглавы администрации Ильи Дильмана.

Ответ на обращение должен поступить до конца 2022 года. А пока в Заречном собственники уже более 50 многоквартирных домов проголосовали за равномерное распределение расходов на ОДН по месяцам. Для тех, кто этого не сделает, вся сумма целиком будет начислена в первом квартале следующего года.