В Заречном в разы возросла плата за общедомовые нужды

01.12.2022 | 14:11

В среду, 30 ноября, в прямой эфир, который провел на ТРК «Заречный» глава закрытого города Олег Климанов, позвонил горожанин.

«В квитанциях на оплату жилищно-коммунальных услуг за октябрь общая сумма выросла в два раза из-за увеличения платы за общедомовые нужды. В едином расчетно-кассовом центре сослались на то, что данные передала управляющая компания. Оказалось, что ОДН пересчитали и начислили с января 2022 года, хотя везде говорили, что начисления начнутся только с сентября. И таких домов в городе много», - поделился бедой горожанин.

Олег Климанов признал: такая проблема есть. По его словам, она связана с тем, что с 1 сентября Правительство РФ поменяло правила предоставления коммунальных услуг, и возникла неопределенность в правилах начислений платы за ОДН.

«Мы обратились в Минстрой РФ, которое курирует этот вопрос, и ждем ответа. Могу вас успокоить: если даже сейчас какая-то плата начислена неправильно, излишне, то ваши деньги или вернутся, или засчитаются в счет будущих платежей», - пояснил Олег Климанов.

Он также пообещал, что при прояснении вопроса горожанам ответят и в управляющей компании, и в ЕРКЦ, и он сам на своих страницах в соцсетях.

«Мы обязательно поднимем эту тему и всем жителям, кому это необходимо, произведем перерасчет», - пообещал он.