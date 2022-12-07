В Кузнецке установили главную новогоднюю елку города

07.12.2022 | 17:15

В среду, 7 декабря, в Кузнецке на центральной площади установили новогоднюю елку высотой 13 метров.

Как сообщает пресс-служба администрации города, раньше дерево росло возле одного из домов в частном секторе.

В вырубке и доставке главного новогоднего атрибута приняли участие несколько предприятий Кузнецка, в том числе сотрудники управления по делам ГОЧС и ГАИ.

Украшать елку предстоит сотрудникам творческого центра «Родина». К работе они приступят в ближайшее время.

Традиционно в Кузнецке на Новый год центральную площадь украшает живая елка. В большинстве случаев ее добывают в частном секторе, привозят с заброшенных территорий. Высота зеленой красавицы составляет 12 метров и выше.

Так, в 2021 году елку в городе также установили 7 декабря. 15-метровое дерево росло на территории бывшей станции автотехобслуживания.