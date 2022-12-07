Общество

Рядом с островом Пески по льду бегают дети

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Следы от протектора ботинок или довольно протяженная полоса от санок - пензенцы выходят на реки. Одни хотят сократить путь и быстрее добраться на противоположный берег, другим хочется забавы. Так, у «Ростка» были замечены катающиеся на коньках и ватрушках.

«Эти «горячие точки», естественно, районные администрации взяли на особый контроль. Особенно в выходные дни и Железнодорожная, и Ленинская администрации будут проводить рейды, будут обеспечивать также безопасность наших жителей, предупреждать о выходе на открытый лед», - сообщил заместитель начальника Управления по делам ГОЧС г. Пензы Юрий Чипчиу.

На местах, где протоптаны тропинки, установлены предупреждающие таблички. Есть такая и у понтонного моста на острове Пески. Конструкция в хорошем состоянии и пригодна для безопасного перехода через реку. Однако порой любители пощекотать себе нервы идут рядом с переправой по Суре.

«Это раньше, когда не промывало, ходили, а сейчас прекратили. Ребятишки только бегают, и все», - рассказал житель о. Пески Александр.

Мороз в считанные дни взял в оковы водные объекты региона, покрыв их ледяным панцирем. Вот только его толщина разная - зависит и от течения, и от других условий.

Чем ближе к середине, тем тоньше может быть лед. И опаснее, о чем не перестают напоминать жителям специалисты городского управления по делам ГОЧС.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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