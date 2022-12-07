Нуждающимся в обслуживании на дому могут отказать в соцуслуге

07.12.2022 | 09:20

Гражданам, нуждающимся в спецобслуживании на дому в полустационарной или стационарной форме, могут отказать в этой услуге, в том числе временно. Такой законопроект Государственная Дума приняла во втором чтении.

Причиной отказа может стать наличие у обслуживаемых граждан опасных заразных заболеваний.

По словам одного из авторов законопроекта, председателя Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, иногда соцобслуживание требуется людям, у которых есть заболевания, опасные для жизни и здоровья социальных работников. Но вопрос возможности отказа от их обслуживания не урегулирован в законодательстве.

«При этом поставщики соцуслуг должны будут проинформировать медицинскую организацию по месту жительства человека о необходимости оказания ему медицинской помощи», - поясняет «Парламентская газета».

Перечень противопоказаний должен утвердить Минздрав.

В Пензенской области реализуется система долговременного ухода за престарелыми людьми и инвалидами. С начала года она начала действовать в Бессоновском, Мокшанском, Никольском и Шемышейском районах, затем к ним присоединились еще три: Бековский, Каменский и Сердобский.