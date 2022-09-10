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Общество

В Пензенской области реализуется пилотный проект помощи инвалидам

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Жительница Каменки тяжело больна (спинальная атрофия мышц) и нуждается в постоянном поддержке и помощи со стороны. Раньше нанимали сиделку, на оплату услуг которой уходила практически вся пенсия по инвалидности. С 2022 года, когда в области начали внедрять систему долговременного ухода, ситуация изменилась.

«У меня есть помощница, которая так же за мной ухаживает, предоставляет все те же услуги, теперь это оплачивает государство. Для меня это уже большая помощь, я очень рада», - рассказала Эльмира Дасаева.

Пилотный проект по долговременному уходу в регионе реализуют пока в семи районах: Бековском, Бессоновском, Каменском, Сердобском, Мокшанском, Никольском и Шемышейском. Специалистами областного минтруда разработана вся необходимая документация, в том числе и порядок признания пензенцев нуждающимися в оказании социальных услуг подобного рода.

«Граждане пожилого возраста (65 и старше) и инвалиды от 18 лет и старше», - уточнила начальник отдела Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Галина Новикова.

Помощники, именуемые иначе сиделками, перед тем как отправиться ухаживать за своими подопечными, прошли подготовку.

«У нас 23 штатные единицы, обучились у специалистов. 36 человек сейчас получает эти услуги», - сообщил директор центра социального обслуживания населения Каменского района Ряшит Девликамов.

Система долговременного ухода - это не только работа сиделок, но и создание других социальных сервисов на базах комплексных центров по оказанию помощи населению.

«Отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в уходе - уходовые услуги люди получают не на дому, а при центре социального обслуживания. Школы ухода - для тех граждан, которые осуществляют родственный уход», - пояснила Галина Новикова.

Также предусмотрено создание пунктов проката технических средств реабилитации.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Жительница Каменки тяжело больна (спинальная атрофия мышц) и нуждается в постоянном поддержке и помощи со стороны. Раньше нанимали сиделку, на оплату услуг которой уходила практически вся пенсия по инвалидности. С 2022 года, когда в области начали внедрять систему долговременного ухода, ситуация изменилась.

«У меня есть помощница, которая так же за мной ухаживает, предоставляет все те же услуги, теперь это оплачивает государство. Для меня это уже большая помощь, я очень рада», - рассказала Эльмира Дасаева.

Инвалидам 1 группы государство и так оплачивает сиделок. Ничего нового.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в уходе - уходовые услуги люди получают не на дому, а при центре социального обслуживания.
Это уже и так было.

Гость||

Да за ту зп , что этим работникам платят, они кое как все делают, только с доплатой более менее нормально ухаживают.


Имя: Гость
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