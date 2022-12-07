Кузнечанам рассказали о новых тарифах на коммуналку

07.12.2022 | 11:17

На сайте администрации Кузнецка опубликованы новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги, вступившие в силу 1 декабря.

Предыдущее повышение тарифов было 1 июля этого года. Тогда стоимость одной гигакалории тепловой энергии, поставляемой МКП «Теплосеть» от кузнецкой ТЭЦ-3, равнялась 2 029,28 рубля. С текущего месяца стоимость гигакалории тепла составляет 2 210,23 рубля.

Теплоэнергия, поставляемая МКП «Теплосеть» от ряда других источников, оценивалась в 2 482,42 рубля за одну гигакалорию. С 1 декабря тариф вырос до 2 699,02 рубля. Эти источники расположены по следующим адресам:

- в 18 метрах по направлению на северо-восток от жилого дома № 4 в жилом городке «Дружба»;

- в 6 метрах по направлению на север от детского сада по ул. Рабочей, 271;

- ул. Чкалова, 157;

- пер. Кирпичный, 5а;

- ул. Откормсовхоз, 14в;

- ул. Строителей, 123.

Тариф на теплоэнергию, поставляемую потребителям ООО «ТеплоСервис», с июля составлял 2 373,36 рубля, с 1 декабря он повысился до 2 579,11 рубля.

Что касается водоснабжения и водоотведения, то с 1 декабря по сравнению с предыдущим периодом стоимость одного кубометра питьевой воды увеличилась на 3,26 рубля и составляет 39,51 рубля. Водоотведение подорожало на 2,59 рубля за один кубометр и достигло теперь 31,5 рубля.

Тариф на горячее водоснабжение складывается из двух компонентов: стоимости кубометра питьевой воды и тепловой энергии, затраченной на ее подогрев.

Стоимость одного киловатта электрической энергии с 1 декабря для населения Кузнецка установлена в размере 4,24 рубля. В домах со стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками тариф составляет 2,97 рубля.

Стоимость одного кубометра природного газа с 1 июля 2022 года устанавливалась в размере 6,299 рубля. С 1 декабря она составляет 6,825 рубля за кубометр.

За вывоз твердых коммунальных отходов жители частных домовладений с 1 декабря будут платить по 86,45 рубля с человека, многоквартирных домов - 3,21 рубля с одного квадратного метра площади.