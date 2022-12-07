Детей на пешеходном переходе у школы № 78 скрывает темнота

07.12.2022 | 12:03

Пешеходный переход на улице Генерала Глазунова рядом со школой № 78 опасен. Зеброй часто пользуются дети.

Об этом губернатору в социальной сети «Одноклассники» сообщила пользовательница Валентина.

«Зебру даже днем не разглядеть. А освещение? Вдали виден магазин «Квартал» - единственное светлое пятно», - написала женщина главе региона.

Свое обращение Валентина проиллюстрировала снимками. Нерегулируемый пешеходный переход она сфотографировала вечером. Он никак не освещен. На зебре с трудом можно различить пешехода.

«Не царское дело заниматься такой ерундой! Зачем освещение? Зачем светофоры?» - возмутилась пензячка.

Ей ответил представитель регионального правительства. Он написал, что в районе обустроены сети освещения, это входило в план строительства автодороги.

«В настоящее время проводятся мероприятия по передаче данных сетей на обслуживание и включение в муниципальный контракт на освещение улиц города с ЗАО «Пензенская горэлектросеть». Завершение мероприятий планируется до 1 марта 2023», - объяснили Валентине.

Ответ горожанку не устроил.

«Вы считаете, что до 1 марта 2023 года на этом пешеходном переходе, где нет освещения, светофоров, зебра, невидимая даже днем, не будет несчастных случаев?» - спросила Валентина.