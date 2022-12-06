Общество

Мэр Кузнецка потребовал не трясти деньги на гуманитарную помощь

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Деньги на гуманитарную помощь должны поступать исключительно добровольно. Об этом заявил мэр Кузнецка Сергей Златогорский на совещании в местной администрации.

«Я знаю, что школы и детсады задействованы, но ни в коем случае это не должно происходить в формате сбора денег. Не все могут сдать эти деньги, не у всех они есть. Что касается таких финансово емких вещей, для этого есть взрослые люди, которые по другим каналам собирают эти средства, бизнес помогает. А дети больше должны душой в этом участвовать либо тем, что им по силам. Пусть письма пишут, есть чем заняться, главное - не с родителей трясти», - заявил он.

Чиновник поручил предупредить об этом руководителей всех образовательных учреждений города.

Ранее в Министерстве образования Пензенской области принудительный сбор средств на помощь участникам СВО назвали дискредитацией хорошего начинания.

В конце октября стало известно, что с такой проблемой столкнулись студенты Пензенского архитектурно-строительного колледжа.

«Проведена проверка. Сбор денежных средств признан незаконным. Все должностные лица, причастные к данному мероприятию, понесут заслуженное наказание. Все денежные средства, взятые со студентов, будут им возвращены», - заверили тогда в минобре.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте