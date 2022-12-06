Мэр Кузнецка потребовал не трясти деньги на гуманитарную помощь

06.12.2022 | 15:48

Деньги на гуманитарную помощь должны поступать исключительно добровольно. Об этом заявил мэр Кузнецка Сергей Златогорский на совещании в местной администрации.

«Я знаю, что школы и детсады задействованы, но ни в коем случае это не должно происходить в формате сбора денег. Не все могут сдать эти деньги, не у всех они есть. Что касается таких финансово емких вещей, для этого есть взрослые люди, которые по другим каналам собирают эти средства, бизнес помогает. А дети больше должны душой в этом участвовать либо тем, что им по силам. Пусть письма пишут, есть чем заняться, главное - не с родителей трясти», - заявил он.

Чиновник поручил предупредить об этом руководителей всех образовательных учреждений города.

Ранее в Министерстве образования Пензенской области принудительный сбор средств на помощь участникам СВО назвали дискредитацией хорошего начинания.

В конце октября стало известно, что с такой проблемой столкнулись студенты Пензенского архитектурно-строительного колледжа.

«Проведена проверка. Сбор денежных средств признан незаконным. Все должностные лица, причастные к данному мероприятию, понесут заслуженное наказание. Все денежные средства, взятые со студентов, будут им возвращены», - заверили тогда в минобре.