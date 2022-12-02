Пензенцам рассказали, смогут ли они парковаться на набережной

02.12.2022 | 12:58

В пятницу, 2 декабря, в администрации Пензы рассказали, планируется ли решить проблему с парковкой вблизи набережной Суры. Трудности возникают у горожан, приезжающих туда в праздники.

Один из пользователей на странице мэрии во «ВКонтакте» поинтересовался, сколько мест для автомобилистов предусмотрено проектом реконструкции около скейт-парка и амфитеатра.

«Специальные парковочные места в районе скейт-парка и амфитеатра не предполагались. Проектом предусмотрены парковки в северной части набережной, у Бакунинского моста», - говорится в ответе представителя администрации.

Кроме того, как уточняется, можно использовать те городские стоянки, которые уже имеются в Пензе.

Сейчас на набережной (на площади более гектара между стелой «Росток» и улицей Максима Горького) заканчивается четвертый этап реконструкции. Планируется, что ее завершат 25 декабря уходящего года.