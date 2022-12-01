Озвучена точная дата сдачи набережной после реконструкции

01.12.2022 | 18:14

Реконструкция набережной реки Суры в центре Пензы выходит на финишную прямую. Это завершающий этап. На площади более гектара между стелой «Росток» и улицей Максима Горького строят комфортное место отдыха.

«На сегодняшний день у нас выполнены все работы по устройству инженерных коммуникаций на площадке: поливочный водопровод, система водоснабжения и водоотведения. Проложены все электрические сети подводящие и сети уличного освещения», - сообщил начальник УКС г. Пензы Вадим Астафьев.

Закуплены все изделия - малые архитектурные формы: лавочки, фонари, урны, материалы и оборудование, необходимые для завершения проекта. Ведется подготовка траншей для мощения дорожек. Также строят уже сцену с амфитеатром и скейт-парк.

«Применяем технологии, которые позволяют нам в зимний период времени эти работы проводить. То есть бетонная смесь с противоморозными добавками - и устраивается прогрев», - объяснил Вадим Астафьев.

Проектом также предусмотрены детская площадка, две альпийские горки, тротуары.

Осталось совсем немного времени, чтобы довести скейт-парк до ума. Практически готовы виражи, где будут показывать свои пируэты спортсмены. Работы ведутся 7 дней в неделю без выходных, а для удобства строителей сделали деревянную крышу.

Ложкой дегтя в бочке меда стал недобросовестный подрядчик, который летом выиграл торги по производству работ, но с поставленной задачей не справился. Контракт пришлось расторгнуть, из-за чего сдачу объекта перенесли на месяц позже.

Планируется, что этот участок набережной завершат 25 декабря уходящего года. По крайней мере, в Управлении капитального строительства города Пензы очень на это рассчитывают. А весной останется только засеять газоны и высадить 12 тысяч цветов. Только тюльпанов будет несколько сортов.