Озвучено, на что повлияло изменение климата в Пензенской области

02.12.2022 | 15:43

Жителей разных районов Пензенской области волнует проблема обмеления рек в регионе. Своими мыслями на этот счет они поделились под постом губернатора о расчистке водоемов во «ВКонтакте».

«В Сердобске из реки сделали ручей, и никого это не тревожит. Плотину в Куракино на реке забросили. В реке проросли кустарники, кругом мель, а была настоящей рекой. В черте города плотина как декорация к детской сказке. Я всю свою жизнь живу в Сердобске и знаю, какая река была», - заявил местный житель Николай.

Представитель регионального правительства объяснил, что зарастанию водоемов способствует отсутствие в последние годы высоких половодий, при которых происходит движение ледовых масс и, как результат, прореживается кустарник и мелколесье.

В Пензенском районе, в населенном пункте Второе Отделение Оленевского сельсовета, практически осушен пруд.

«В случае пожара воды набрать нет возможности, на водопроводной башне нет давления, чтоб набрать воды, нужно не менее четырех часов», - пожаловался местный житель Владимир.

В правительстве ответили, что после обследования пруда было сделано заключение: он не наполняется водой из-за исчезновения естественным путем родников.

Аналогичная проблема и в Кузнецке.

«В Кузнецке все водоемы уже пересыхают, плотины разворовали, река Труев в ручеек превратилась, а в далеком прошлом по ней баржи ходили, люди купались. Столько прудов забросили вокруг, распродали... Поэтому и дожди летом обходят стороной, никакого притяжения нет», - констатировала горожанка по имени Ирина.

Чиновники подчеркнули: «В последние годы на территории Пензенской области наблюдается маловодье, связанное с климатическими условиями, в связи с этим происходит зарастание и заболачивание водных объектов».