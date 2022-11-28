«Январские морозы»: в Пензе похолодает

28.11.2022 | 12:47

В центральные регионы страны и Поволжье придут холода. Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что это будут «январские» морозы.

В Москве прогнозируют ночные температуры до минус 10-15 градусов, дневные - до минус 6-8 градусов.

«Такой температурный фон примерно на 6 градусов ниже нормы. Он соответствует последней пятидневке января, самому холодному периоду по климату», - сообщил Вильфанд в интервью ТАСС.

В Пензе столбики термометров ночью будут опускаться до минус 9-11 градусов, местами по области до минус 14.

Усугублять ситуацию в ближайшие дни будет отсутствие снега и холодный ветер. За счет этого температура воздуха будет ощущаться на 3-4 градуса ниже.

Экстремальные холода ожидают ряд регионов России. В ближайшие дни 30-градусные морозы прогнозируются в регионах Урала, температура будет ниже нормы на 7-10 градусов.

Экстремально холодная погода будет сохраняться и на юге Западной Сибири. В ряде регионов температура будет на 10-14 градусов ниже нормы, а в Томской и Новосибирской областях - на 16-18 градусов.