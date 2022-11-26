Пензенцев просят быть бдительными при покупке алкоголя

26.11.2022 | 13:28

За 10 месяцев 2022 года в Пензенской области сотрудники полиции пресекли более 600 нарушений в сфере незаконного производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Из них более 500 имеют признаки административных правонарушений - это несоблюдение правил продажи спиртного, торговля алкоголем не в магазинах и ряд других. Сумма наложенных штрафов составила более 3 млн рублей. Кроме того, возбуждено 46 уголовных дел.

Также выявлено почти 200 противозаконных действий в сфере оборота табачной продукции. По 8 из них возбуждены уголовные дела, по остальным составлены административные протоколы.

Тем не менее оборот нелегальной алкогольной и табачной продукции в регионе искоренить до конца не удается.

«Недобросовестные продавцы, желая получить большую выгоду от реализации таких товаров, не останавливают свою деятельность даже под угрозой реального лишения свободы», - пояснили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Граждане, покупающие алкоголь сомнительного качества, рискуют не только здоровьем, но и жизнью. Полиция просит приобретать спиртное в магазинах и обращать внимание на внешний вид. Признаками контрафакта являются низкая цена, смазанная или непропечатанная этикетка. При покупке алкоголя необходимо обращать внимание на наличие федеральных специальных марок и QR-кода.

«Кроме того, на мобильный телефон можно установить приложение «Честный знак», который позволит определить легальность покупки», - рекомендовали в полиции.

В Пензенской области бывали случаи массового отравления фальсифицированным спиртным. В августе 2021 года три человека (двое мужчин, 71 и 51 года, и 43-летняя женщина) скончались, еще две женщины, 45 и 46 лет, госпитализированы с признаками отравления. Все они гуляли в Пензе на свадьбе и выпили алкоголь, приобретенный одним из организаторов не в магазине.

В ноябре 2016 года трагедия произошла в Кузнецке. Хозяин шоу-бара Nora купил 8 литровых бутылок с этикеткой Bacardi Black по 300 рублей за каждую, чтобы отметить свой день рождения. После вечеринки все гости и именинник попали в больницу. Пять человек, в том числе и хозяин бара, скончались.