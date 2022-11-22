У родственников бойцов выманивают информацию под предлогом помощи

22.11.2022 | 09:55

Родственники мобилизованных граждан сами невольно выдают информацию о бойцах, участвующих в СВО, злоумышленникам. Об этом сообщили на брифинге, состоявшемся в Национальном центре управления обороной Российской Федерации (НЦУО РФ).

Анализ сообщений, поступающих на прямую линию, показал, что основным путем таких утечек являются интернет-сайты и каналы в мессенджерах для «оказания различных видов помощи» родственникам бойцов.

«Предлагая членам семей услуги по поиску близких и возвращению домой, злоумышленники собирают контактные и паспортные данные, адреса электронной почты и проживания, личные номера военнослужащих. В дальнейшем эта информация используется для оказания психологического давления как на родственников, так и на самих военнослужащих», - объяснили алгоритм действий провокаторов в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что для запугивания используется информация, которую сами военнослужащие размещают в соцсетях: фото в военной форме, послания родным и друзьям. В этих случаях есть вероятность скомпрометировать аккаунт, чем и пользуются злоумышленники.

Граждан призывают сохранять бдительность, не поддаваться на провокации и шантаж, а в случае возникновения проблемных ситуаций обращаться за разъяснением и помощью в официальные государственные органы, в том числе на горячие линии.