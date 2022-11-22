Пензячка предложила вернуть остановочные павильоны с ларьками

22.11.2022 | 17:11

Пензенцы продолжают обсуждать вид и функциональность новых остановочных павильонов и вспоминать о старых.

Так, одна из горожанок на странице губернатора во «ВКонтакте» предложила вернуть на улицы те конструкции, которые были с ларьками.

«Павильоны, что сейчас устанавливаются, исключительно обозначают место остановки, укрыться от непогоды там нереально. До сих пор с тоской вспоминаю старые остановки, которые были надежные, большие, металлические, хорошо закрытые с трех сторон и которые зачем-то все посносили. Там еще были ларьки теплые, можно было зайти внутрь и что-то купить и согреться, пока выбираешь/покупаешь. И вечером в случае опасности всегда можно было внутрь забежать и помощи попросить, а сейчас один на ветру стоишь», - высказалась пользовательница Svetik Afonina.

Представитель регионального правительства ответил женщине, что при обновлении существующих павильонов рассматриваются несколько вариантов конструкций, в том числе и торгово-остановочные.