Общество

Пензячка предложила вернуть остановочные павильоны с ларьками

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Пензенцы продолжают обсуждать вид и функциональность новых остановочных павильонов и вспоминать о старых.

Так, одна из горожанок на странице губернатора во «ВКонтакте» предложила вернуть на улицы те конструкции, которые были с ларьками.

«Павильоны, что сейчас устанавливаются, исключительно обозначают место остановки, укрыться от непогоды там нереально. До сих пор с тоской вспоминаю старые остановки, которые были надежные, большие, металлические, хорошо закрытые с трех сторон и которые зачем-то все посносили. Там еще были ларьки теплые, можно было зайти внутрь и что-то купить и согреться, пока выбираешь/покупаешь. И вечером в случае опасности всегда можно было внутрь забежать и помощи попросить, а сейчас один на ветру стоишь», - высказалась пользовательница Svetik Afonina.

Представитель регионального правительства ответил женщине, что при обновлении существующих павильонов рассматриваются несколько вариантов конструкций, в том числе и торгово-остановочные.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте