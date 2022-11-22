Пензенцам объяснили, почему нельзя подсветить памятник Первопоселенцу

22.11.2022 | 12:05

В администрации Пензы объяснили, почему подсветить памятник Первопоселенцу не представляется возможным.

Горожане не раз задавали вопрос о том, почему достопримечательность теряется из виду во мраке ночи. Они предлагали хотя бы «факел на копье засветить» или «костер рядом развести».

Во вторник, 22 ноября, заммэра Руслан Тинчурин объяснил, что архитектурно-исторический памятник числится на балансе обанкротившегося СМУП «Пензалифт».

«С даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства прекращаются полномочия руководителя должника, иных органов управления должника и собственника имущества должника.

На основании изложенного у администрации Пензы отсутствуют полномочия по обустройству наружного освещения (подсветки) памятника Первопоселенцу», - говорится в ответе.