Пензенцам объяснили, почему нельзя подсветить памятник Первопоселенцу

В администрации Пензы объяснили, почему подсветить памятник Первопоселенцу не представляется возможным.
Горожане не раз задавали вопрос о том, почему достопримечательность теряется из виду во мраке ночи. Они предлагали хотя бы «факел на копье засветить» или «костер рядом развести».
Во вторник, 22 ноября, заммэра Руслан Тинчурин объяснил, что архитектурно-исторический памятник числится на балансе обанкротившегося СМУП «Пензалифт».
«С даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства прекращаются полномочия руководителя должника, иных органов управления должника и собственника имущества должника.
На основании изложенного у администрации Пензы отсутствуют полномочия по обустройству наружного освещения (подсветки) памятника Первопоселенцу», - говорится в ответе.
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