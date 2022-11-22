Бывший вице-мэр Пензы Владимир Попков возглавил санаторий

22.11.2022 | 09:33

Со вторника, 22 ноября, руководителем лечебно-профилактического учреждения «Санаторий им. В. В. Володарского» в Пензе стал бывший заместитель главы администрации города Владимир Попков.

О назначении Попкова редакции портала «ПензаИнформ» сообщили в здравнице. Ранее эту должность занимал Николай Бажанов.

Владимир Попков уже возглавлял санаторий имени Володарского - его утверждали на этот пост в 2012 году.

Затем он перешел на работу в администрацию Пензы, где в течение пяти лет занимал должность заместителя главы администрации и курировал социальную сферу.

Владимир Попков уволился из мэрии в конце января 2020 года и сразу перешел на пост руководителя центра занятости. Однако в мае того же года он покинул его.

Владимир Анатольевич Попков родился в 1957 году. Получил высшее медицинское образование. Имеет почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации».