Названа еще одна возможная причина затопления мостов через Суру

В пятницу, 18 ноября, заместитель министра - начальник управления природных ресурсов Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Радий Зябиров осветил тему затопленных мостов в Бессоновском районе.
На то, что конструкции оказались под водой, жаловались в соцсети «ВКонтакте» жители сел Пыркино и Грабово. Чиновники ответили: подтопление мостов сязано с плановым сбросом воды с Сурского гидроузла.
Радий Зябиров в прямом эфире дал более подробное объяснение.
«Сброс проводится каждый год, весной и осенью. Он происходит планово: сейчас - 80 кубов в сутки, в ближайшие два дня этот показатель составит 30 кубов, потом перейдут на 20. В зимний период уровень воды в водохранилище должен быть ниже, чтобы во время половодья не возникло аварийной ситуации. Сурский гидроузел предупреждал перед сливом все районы, которые находятся ниже по течению. К сожалению, такие факты есть, мы знаем о проблеме», - рассказал он.
Зябиров также предположил и еще одну причину затопления мостов.
«Ниже моста может быть затор - упавшие деревья или мусор. Мы проведем обследование», - пообещал он.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀