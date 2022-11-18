Общество

Названа еще одна возможная причина затопления мостов через Суру

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В пятницу, 18 ноября, заместитель министра - начальник управления природных ресурсов Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Радий Зябиров осветил тему затопленных мостов в Бессоновском районе.

На то, что конструкции оказались под водой, жаловались в соцсети «ВКонтакте» жители сел Пыркино и Грабово. Чиновники ответили: подтопление мостов сязано с плановым сбросом воды с Сурского гидроузла.

Радий Зябиров в прямом эфире дал более подробное объяснение.

«Сброс проводится каждый год, весной и осенью. Он происходит планово: сейчас - 80 кубов в сутки, в ближайшие два дня этот показатель составит 30 кубов, потом перейдут на 20. В зимний период уровень воды в водохранилище должен быть ниже, чтобы во время половодья не возникло аварийной ситуации. Сурский гидроузел предупреждал перед сливом все районы, которые находятся ниже по течению. К сожалению, такие факты есть, мы знаем о проблеме», - рассказал он.

Зябиров также предположил и еще одну причину затопления мостов.

«Ниже моста может быть затор - упавшие деревья или мусор. Мы проведем обследование», - пообещал он.

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Источник — фото vk.com/podslushano_bessonovka
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