Общество

Бессоновцам объяснили, почему в их районе затоплены мосты

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В пензенских интернет-сообществах появились жалобы жителей населенных пунктов Бессоновского района на залитые поднявшейся водой мосты.

Видео одной переправы появилось на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте». На нем запечатлено, как мужчина на мотороллере с кузовом штурмует водную преграду. На кадрах прекрасно видно, что мост полуразрушен.

«Сколько это будет продолжаться? Село Пыркино, мост на санаторий и поселок Заводской», - задал вопрос автор.

Ответ пришел со страницы правительства Пензенской области. В нем говорится, что мост является бесхозяйным, а ремонтируется на деньги жителей Заводского поселка, детского санатория, представителей садовых некоммерческих товариществ (СНТ) и при помощи администрации Проказнинского сельсовета Бессоновского района.

Чиновники утверждают, что по этой переправе возможен проезд легкового транспорта, и добавляют, что грузовики и машины пожарной и скорой помощи проезжают через село Екатериновка Лунинского района.

Также названа причина затопления конструкции: «В настоящее время проводится плановый сброс воды с гидроузла, в связи с чем мост через Суру подтоплен ориентировочно до 12 ноября 2022 года. Жители поселка, а также дачники предупреждены».

Фото еще одного сооружения, через которое плавно перетекает вода, размещены в группе «Подслушано Бессоновка».

Автор указывает, что мост стоит в селе Грабово.

И вновь в правительстве региона объяснили: «Подтопление моста через Суру в селе Грабово произошло вследствие сброса воды Сурским гидроузлом. В связи с подготовкой к зимнему периоду и весеннему половодью данная мера является временной».

В ответе также говорится, что движение пешеходов и автотранспорта организовано по мосту АО «Завод ГрАЗ» по следующему графику: с 5:15 до 10:15, с 12:00 до 14:00, с 16:40 до 21:00 и с 23:00 до 1:00.

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Источник — видео vk.com/ov_melnichenko, фото № 2, 3 vk.com/podslushano_bessonovka
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