В Пензе автобусы подготовлены к эксплуатации в зимний период

16.11.2022 | 12:56

Наступление холодов и, как следствие, обледенение асфальта и изменение условий эксплуатации пассажирских автобусов большого и малого класса не стали сюрпризом для транспортных предприятий.

В группе компаний Дилижанс заблаговременно произвели необходимые настройки техники, осуществили осмотр и обслуживание каждого автобуса. В компании уделяют большое внимание качеству и безопасности оказания пассажирских перевозок, поэтому помимо работы с техникой были проведены инструктажи с персоналом, так как дорожные условия с наступлением холодов значительно изменились.

В автобусах на плановой основе производится проверка основных агрегатов на предмет работоспособности и выявления остатка невыработанного ресурса. «Осенью особое внимание было уделено тормозной системе и состоянию покрышек, торможение в весенне-летний и осенне-зимний периоды отличается значительно», - пояснили в Дилижансе.

Пассажиры, несмотря на снег на улице и лед на дорогах, могут в привычном для себя режиме добраться из одной точки города в другую, выбирая удобный маршрут и вид транспорта. Многолетний опыт транспортного предприятия позволяет организовать ежедневную работу в стандартном режиме при изменяющихся погодных условиях, ситуации на дорогах и состоянии дорожного полотна.