Общество

В Пензе автобусы подготовлены к эксплуатации в зимний период

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Наступление холодов и, как следствие, обледенение асфальта и изменение условий эксплуатации пассажирских автобусов большого и малого класса не стали сюрпризом для транспортных предприятий.

В группе компаний Дилижанс заблаговременно произвели необходимые настройки техники, осуществили осмотр и обслуживание каждого автобуса. В компании уделяют большое внимание качеству и безопасности оказания пассажирских перевозок, поэтому помимо работы с техникой были проведены инструктажи с персоналом, так как дорожные условия с наступлением холодов значительно изменились.

В автобусах на плановой основе производится проверка основных агрегатов на предмет работоспособности и выявления остатка невыработанного ресурса. «Осенью особое внимание было уделено тормозной системе и состоянию покрышек, торможение в весенне-летний и осенне-зимний периоды отличается значительно», - пояснили в Дилижансе.

Пассажиры, несмотря на снег на улице и лед на дорогах, могут в привычном для себя режиме добраться из одной точки города в другую, выбирая удобный маршрут и вид транспорта. Многолетний опыт транспортного предприятия позволяет организовать ежедневную работу в стандартном режиме при изменяющихся погодных условиях, ситуации на дорогах и состоянии дорожного полотна.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте