Пензенцев проконсультируют по вопросам услуг такси и каршеринга

15.11.2022 | 10:57

С 14 по 25 ноября Роспотребнадзор проводит всероссийскую горячую линию по услугам такси и каршеринга.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Пензенской области и консультационного центра для потребителей Центра гигиены и эпидемиологии в Пензенской области готовы ответить на вопросы граждан и предпринимателей.

Консультации проводятся на темы правил оказания транспортных услуг, защиты прав потребителей при пользовании такси и каршерингом, деятельности агрегаторов такси, а также безопасности пользования этими услугами.

Обратиться можно по телефону единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43.

В Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области телефон горячей линии 8(8412) 66-09-48.

В консультационный центр для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» можно позвонить по номеру 8 (8412) 68-88-51.

«Горячая линия работает в будние дни, с понедельника по четвергс 10:00 до 17:00, в пятницу с 10:00 до 15:45, перерыв с 12:00 до 12:45», - уточнили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.