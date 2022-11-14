Пензячка быстро погасила часть долга, опасаясь лишиться машины

14.11.2022 | 18:45

Приставы неоднократно общались с молодой женщиной по поводу большой задолженности. В очередной раз она приехала на разговор с госслужащими.

«Пояснила, что транспортное средство находится в деревне, адрес не уточнила, после чего сотрудник проверил местность на территории Железнодорожного отдела и нашел машину. Вызван эвакуатор», - сообщила судебный пристав Железнодорожного РОСП г. Пензы Виктория Складова.

Изъять транспортное средство не получилось: должница заблокировала все двери и покидать машину категорически отказывалась.

После долгих уговоров узница четырехколесной темницы все же вышла на улицу. Сделав заявление о незаконности видеофиксации процедуры, она вновь поспешила в автомобиль. Однако путь уже перекрыли.

Общий долг гражданки - более 300 тысяч рублей. Оказавшись в безвыходной ситуации, девушка нашла деньги за считаные минуты.

«Должник оплатил сумму взыскателю, но остался должен в налоговую. Есть еще пятидневный добровольный срок для решения вопроса. Я так понимаю, что должник будет отменять судебные приказы. Машина остается на ответственном хранении», - уточнила Виктория Складова.

Тем не менее на регистрационные действия наложен запрет.