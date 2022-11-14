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Общество

Пензенцев предупредили, что делать при сильном ветре

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В понедельник, 14 ноября, в Пензенской области прогнозируется желтый уровень погодной опасности. Причина - сильный ветер.

По данным Пензенского ЦГМС - филиала ФГБУ «Приволжское УГМС», ожидаются порывы северо-западного ветра 15-20 м/сек.

Вечером в субботу, 12 ноября, в Пензенской области скорость ветра достигала 18-23 м/с. Утром 13-го числа в соцсети «ВКонтакте» начали появляться посты, описывающие и демонстрирующие последствия разгула стихии. Так, в Городище дерево упало на газовую трубу (жители нескольких улиц остались без голубого топлива). В Мокшане на трассе рухнула стела с названием населенного пункта. В Сердобске снесло крышу торгового центра «Маяк».

В Пензе на улице Воровского с дома № 31 унесло кровлю; на Коммунистической, 49, дерево рухнуло на два автомобиля; на Володарского ветер оторвал часть крыши со здания.

В региональном ГУ МЧС России пензенцам рекомендовали при усилении ветра не покидать здания, взяв под особый контроль детей.

Если сильный ветер застал на улице, нужно укрыться в подземных переходах, подъездах зданий. Нельзя прятаться около стен домов (возможно падение кровельных материалов с крыш), на остановках, возле рекламных щитов, деревьев. «Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередачи и подходить к оборвавшимся электропроводам», - предупредили в ГУ МЧС.

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