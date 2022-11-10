Общество

Отключение тепла на Шуисте не помешало людям жить как обычно

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На Шуисте ограничили на сутки подачу теплоносителя. В то время как в домах горожан нет ни тепла, ни горячей воды, на улице из-под земли вырываются клубы пара. Такую картину жильцы многоэтажки на Клары Цеткин, 15, наблюдают уже несколько дней, но одно с другим не связывают.

«Без отопления обойдемся, а без горячей воды плохо. Ну это ничего, у нас летом отключают на две недели, выживаем же. Уж сутки потерпим», - рассудили жители микрорайона.

В зону ограничения подачи ресурса попали 119 жилых домов на улицах Клары Цеткин, Чапаева, Менделеева, Колхозной, Макаренко и других, а также школа № 66 и несколько детских садов. И население, и руководство учреждений образования заранее предупредили об отключении.

«В настоящий момент учреждение работает в обычном режиме, температура соответствует нормам СанПиН, уменьшения количества детей нет - даже увеличение по сравнению со вчерашним днем. На случай похолодания у всех детей есть теплая одежда и в каждой группе есть обогреватель», - сообщила заведующая детским садом № 124 г. Пензы Людмила Фроловнина.

За окном +8, в помещениях групп (игровых комнатах, спальнях) тепло: столбик термометра держится на отметках +23...+25.

Тепла и горячей воды нет из-за проведения плановых ремонтно-профилактических работ на тепломагистрали № 14. В поле зрения жителей Шуиста никаких видимых раскопок не попало, поскольку участок, где работает бригада, находится над плотиной и там нет труб большого диаметра.

Рабочие должны выполнить ремонт компенсатора на подающем трубопроводе, после чего тепло вернется в дома на Шуисте.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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