У пензенцев возникли проблемы с вызовом такси

09.11.2022 | 15:04

В среду, 9 ноября, ближе к обеду в пензенских чатах стали появляться однотипные сообщения, смысл которых сводился к одному: как вызвать такси?

«Кто-нибудь в курсе, почему в Пензе не работает ни одно такси?», «Кто-нибудь может подсказать, как заказать такси? Вообще ничего не работает», «А вообще у нас есть еще такси в городе?» - спрашивали друг друга люди.

Проблема в том, что перестало работать приложение популярного сервиса. Сбой произошел не только в Пензе, но и по всей России. Наибольшее количество жалоб зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске и других больших городах.

После 14:00 у некоторых приложение начало загружаться, однако в большинстве своем вызвать машину пензенцы не могли.

Тема вызвала живой отклик у местных таксистов: резко выросло количество заказов у водителей, работающих на фирмы, чьи машины вызывают телефонным звонком. «Заказов тьма», «Вот бы уложили это ... (популярный сервис) насовсем», «Автобусы и маршрутки битком», - обсудили водители ситуацию в тематической группе в соцсети «ВКонтакте».