Молодые таланты Пензы заявляют о себе в литературном объединении

08.11.2022 | 20:15

Анастасия Осипова сочиняет стихи и состоит в литературном объединении «Я пишу» Дворца детского и юношеского творчества. Девушка хочет после окончания школы пойти учиться на журналиста, так что уверена: такая практика затем ей обязательно пригодится.

«Стихотворения разбиваются ямбом, хореем и так далее, разбираться в этом сложно, я раньше не знала. Но благодаря Яне начала понимать, что такое ямб, хорей, как в прозе описать литературного героя, какие бывают виды литературных героев», - рассказала юная поэтесса.

«Объединение я создала совсем недавно - в начале года, то есть оно во всех смыслах молодое. Я хотела собрать детей, подростков, которые пишут, хотят поделиться своим творчеством, но по каким-то причинам не могут это сделать, им негде выступить, некому рассказать, не с кем обсудить свои стихи или прозу», - пояснила руководитель детско-юношеского литературного объединения «Я пишу» Яна Плотникова.

Подрастающее поколение пишет обо всем: любовь, дружба, фантастика, кому-то интересен жанр ужасов. На таких творческих площадках можно заявить о себе и приобрести опыт публичных выступлений. Владение словом и умение держать себя перед людьми сегодня пригодится везде.