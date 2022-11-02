Общество

Зареченцам расскажут об угрозах, убежищах и эвакуации

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Жителей Заречного пригласили на встречу со специалистами местного управления гражданской защиты. На мероприятии будут освещены вопросы, касающиеся возможных опасностей для населения.

Так, эксперты расскажут, как вести себя в случае тактической, химической, термической и радиационной угрозы; есть ли в Заречном бомбоубежища и в каком они состоянии; достаточно ли в городе запасов медикаментов и продовольствия.

Также специалисты ответят на вопросы о возможном закрытии города и эвакуации жителей.

Встреча состоится в ДК «Современник» (в комнате № 102) в среду, 2 ноября, в 18:00. Вход свободный.

Ранее стало известно, что в Заречном организуют курсы по совершенствованию навыков и знаний в военном деле. Они будут бесплатными.

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