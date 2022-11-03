Пензенским семьям начали переводить пособия за ноябрь

03.11.2022 | 08:29

В Пензенской области началось перечисление детских пособий за ноябрь. Министр труда, социальной защиты и демографии Алексей Качан сообщил об этом на своих страницах в соцсетях вечером в среду, 2-го числа.

«Органы социальной защиты населения Пензенской области полностью профинансированы и уже приступили к перечислению федеральных и региональных выплат семьям с детьми за ноябрь текущего года», - уточнил министр.

Ранее правительство РФ выделило Пензенской области дополнительные средства на выплату ежемесячных пособий при рождении третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет.

На эти цели из федерального бюджета было направлено более 13,8 млн рублей. Сумма софинансирования из регионального бюджета составила свыше 1,2 млн рублей.

Благодаря этому выплату смогут получить более 6 тысяч семей.