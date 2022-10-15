Региону дополнительно выделят 13,8 млн на пособия многодетным семьям

15.10.2022 | 14:09

Правительство РФ выделило Пензенской области дополнительные средства на выплату ежемесячных пособий при рождении третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет.

На эти цели из федерального бюджета будет направлено более 13,8 млн рублей. Сумма софинансирования из регионального бюджета - свыше 1,2 млн рублей.

По словам министра труда Пензенской области Алексея Качана, благодаря дополнительному финансированию выплату смогут получить более 6 тысяч семей.

«Это пособие назначается гражданам, чей среднедушевой доход семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в Пензенской области (25 490 рублей)», - напомнили в пресс-службе Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.

Размер выплаты составляет 11 442 рубля.