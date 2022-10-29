В пензенской семинарии состоится научно-практическая конференция

29.10.2022 | 19:00

В областном центре организуют международную научно-практическую конференцию «Христианство и педагогика. История и современность». В течение двух дней эксперты в разных областях науки, в том числе и светского направления, будут говорить о своих исследованиях и проектах.

«Педагогика и христианство связаны друг с другом. Возьмем ранние произведения святых отцов: одно из них называется «Педагог», и педагогом там назван сам Христос. И священники тоже в некоторой степени учителя, и церкви это напрямую касается», - пояснил проректор по научной работе Пензенской духовной семинарии протоиерей Вадим Ершов.

Конференция состоится в здании семинарии 1 и 2 ноября в шестой раз. Ожидаются гости из городов России и других стран. В 2021 году в Пензе побывал итальянец Аллесандро Салаконе. Католик говорил о сближении христиан, общей вере, коронавирусе.

«Пандемия показала, что мы в одной лодке. С другой стороны, последствия останутся надолго в памяти народов тех стран, которые потеряли много-много людей», - отмечал он.

«Кроме нашей конференции будет параллельно проходить круглый стол Учебного комитета Русской православной церкви - в третий раз комитет выбирает нашу площадку. Тема - качество образования в духовных учебных заведениях РПЦ», - добавил протоиерей Вадим Ершов.

Доклады, подготовленные для конференции, войдут в специальный сборник. Он будет доступен и в электронном виде.