Стало известно, почему не возвращают мобилизованных многодетных отцов

26.10.2022 | 15:32

Прояснен вопрос о возвращении в семьи мобилизованных многодетных отцов. Его задала подписчица губернатора Пензенской области в соцсети «ВКонтакте».

«Почти все многодетные отцы уже дома. Остались единицы. Почему?» - спросила женщина.

В среду, 26 октября, на обращение пензячки отреагировал представитель регионального правительства.

«В настоящее время по рекомендации Генерального штаба РФ мобилизация отцов, имеющих трех детей, приостановлена, однако те, кому уже были вручены повестки, считаются мобилизованными», - пояснили женщине.

В областном правительстве напомнили, что 28 сентября в Госдуму направили законопроект с предложением освободить от призыва мужчин с тремя и более детьми, поднять возраст детей до 18 лет, а для студентов очной формы обучения - до 23 лет. Пока он рассматривается.

26 октября стало известно, что приняты изменения директивы Генштаба, касающиеся призыва на военную службу в ходе частичной мобилизации отцов двоих детей при условии, что срок беременности их жен составляет более 22 недель.

Также от мобилизации планируют освободить отцов детей-инвалидов.