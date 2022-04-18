В регионе злоумышленники выкопали липы на сумму больше 384 000 рублей

18.04.2022 | 16:56

В 2021 году, а также с января по март 2022-го в Пензенской области лесные инспекторы выявили 13 фактов незаконного выкапывания деревьев.

Злоумышленники забрали липы, растущие на землях лесного фонда региона. Ущерб оценили в 384 413 рублей.

Как сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе минлесхоза области, личности виновников преступлений установлены. Сейчас с них взыскивают ущерб. Пока злоумышленники вернули 248 428 рублей.

Кроме того, выкопавшие деревья граждане должны будут заплатить штрафы на общую сумму 39 000 рублей.

В июле 2021 года от действий жителя Саратовской области пострадали липы, растущие в лесах Городищенского района. Мужчина выкопал 84 дерева. Суд признал его виновным и постановил выплатить ущерб в 85 953 рубля.

«Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования области напоминает, что за незаконное выкапывание лесных насаждений грозит административная ответственность в виде штрафа на сумму до 500 000 рублей с конфискацией продукции незаконного природопользования, а также с конфискацией орудия совершения административного правонарушения, кроме того необходимо будет возместить причиненный ущерб», - добавили в пресс-службе.