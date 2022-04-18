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Общество

В регионе злоумышленники выкопали липы на сумму больше 384 000 рублей

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В 2021 году, а также с января по март 2022-го в Пензенской области лесные инспекторы выявили 13 фактов незаконного выкапывания деревьев.

Злоумышленники забрали липы, растущие на землях лесного фонда региона. Ущерб оценили в 384 413 рублей.

Как сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе минлесхоза области, личности виновников преступлений установлены. Сейчас с них взыскивают ущерб. Пока злоумышленники вернули 248 428 рублей.

Кроме того, выкопавшие деревья граждане должны будут заплатить штрафы на общую сумму 39 000 рублей.

В июле 2021 года от действий жителя Саратовской области пострадали липы, растущие в лесах Городищенского района. Мужчина выкопал 84 дерева. Суд признал его виновным и постановил выплатить ущерб в 85 953 рубля.

«Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования области напоминает, что за незаконное выкапывание лесных насаждений грозит административная ответственность в виде штрафа на сумму до 500 000 рублей с конфискацией продукции незаконного природопользования, а также с конфискацией орудия совершения административного правонарушения, кроме того необходимо будет возместить причиненный ущерб», - добавили в пресс-службе.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
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Гость||

Фига липы подорожали.

В июле 2021года 84дерева=85953руб.

Март 2022года 13дерева=384413руб.

Гость||

Интересно штрафы только на деревья или уже на грибы, ягоды ввели. А то сходишь за грибами будешь потом год расплачиваться

Гость||

У нас дачи заброшенные заросли липами и березами, приезжайте, выкапывайте, они не нужны никому и поля все заросли вдоль дорог! Что за хрень, какие убытки, они как сорняки!

Гость||

Дурость и бред!

Гость||

Прокуроры и инспекторы палки на крестьянах зарабатывают.

Гость||

А за уничтоженные деревья в городе?

Гость||

А за погубленные липы на ул. Московской кто уплотит?

Гость||

Гость писал(a):

Прокуроры и инспекторы палки на крестьянах зарабатывают.
Они бы так четко мошенников разыскивали, что пенсионеров по телефонам разводят.

Гость||

а может доброумышленники? зазеленить свой двор хотели, дать деревьям жизнь

Гость||

Не защищайте воров. Они эти липы выкапывают для продажи скажем в Москву богатым дядям

Гость||

Да и что? А чинки тупо порубили все и себе на карман!

Имя: Гость
Комментарий:

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