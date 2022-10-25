Мобилизованные смогут вернуть часть стоимости полиса ОСАГО

25.10.2022 | 16:54

Мобилизованные граждане смогут досрочно расторгнуть договор ОСАГО и вернуть часть стоимости полиса за неиспользованный период.

Такой проект указания Банка России представлен на общественное обсуждение.

Предполагается, что заявление на расторжение можно будет подать в офисе страховой компании или онлайн, воспользовавшись личным кабинетом на сайте организации, вне зависимости от того, каким способом страховка была приобретена ранее.

«Досрочно отказаться от ОСАГО за мобилизованного сможет и другой человек по нотариальной доверенности, в которой будет прописано право досрочного расторжения договора», - говорится на сайте Банка России.

Предложения по проекту принимаются в Банке России до 10 ноября.