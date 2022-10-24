На улице Некрасова продолжают устранять коммунальную аварию

24.10.2022 | 10:14

В Пензе продолжают работать над устранением коммунальной аварии, случившейся на перекрестке улиц Некрасова и Пушкина на трубопроводе холодной воды диаметром 200 мм.

Без ресурса по-прежнему остается частный сектор района Райки и многоквартирный жилой дом на улице Ключевой, 99. Организован подвоз воды.

В ресурсоснабжающей организации сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили, что последствия аварии планируется устранить до конца дня, то есть 24 октября.

Что касается второй утечки, в районе драмтеатра на улице Бакунина (там прорвало трубопровод холодной воды диаметром 100 мм), то ее ликвидировали накануне.

«В 23:00 вода была подана жителям», - уточнили ресурсники.