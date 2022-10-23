Происшествия

В центре Пензы случились две серьезные коммунальные аварии

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В воскресенье, 23 октября, в центре Пензы случились сразу две коммунальные аварии. О них сообщила пресс-служба городской администрации.

Первая утечка произошла на проезжей части улицы Бакунина, в районе драмтеатра, на трубопроводе холодной воды диаметром 100 мм. Ресурсоснабжающая организация занялась ее устранением.

«Работы планируется завершить до 22:00. При поступлении заявок будет организован подвоз воды», - уточнили в пресс-службе.

Вторая утечка случилась на перекрестке улиц Некрасова и Пушкина на трубопроводе холодной воды диаметром 200 мм. Ее также уже начали ликвидировать.

«Без воды остается частный сектор района Райки и многоквартирный жилой дом по улице Ключевой, 99. Организован подвоз воды. Машина с водой стоит у дома на улице Ключевой, 99», - пояснили в мэрии.

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