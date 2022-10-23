С площади Ленина в Пензе исчезли лавочки и скамейки

23.10.2022 | 14:30

У пензенцев есть примета: если с площади Ленина убрали лавочки и скамейки, значит, скоро там появится елка. Город начали готовить к самому холодному времени года, когда места для сидения популярностью не пользуются.

Центральная городская площадь практически полностью опустела. Коммунальные службы оставили лишь несколько старых скамеек по бокам. Зато продолжают радовать глаз вазоны с зеленью. Да и пространства для детей на велосипедах и самокатах стало больше.

В 2022 году устанавливать места для сидячего отдыха в Пензе начали еще 10 апреля - тогда были выставлены скамейки на улице Московской.

Уже в мае скамьи появились в нескольких скверах: Дружбы, Героев-чернобыльцев, имени Лермонтова и Белинского, а также на детской площадке в «Могилевском дворике» и на площади Ленина.

Убирают уличную мебель, как правило, в октябре. Всю зиму она хранится на базе одного из городских МУПов.

Через некоторое время, обычно ближе к середине ноября, на площади начинается сборка главной пензенской елки.