Общество

С площади Ленина в Пензе исчезли лавочки и скамейки

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


У пензенцев есть примета: если с площади Ленина убрали лавочки и скамейки, значит, скоро там появится елка. Город начали готовить к самому холодному времени года, когда места для сидения популярностью не пользуются.

Центральная городская площадь практически полностью опустела. Коммунальные службы оставили лишь несколько старых скамеек по бокам. Зато продолжают радовать глаз вазоны с зеленью. Да и пространства для детей на велосипедах и самокатах стало больше.

В 2022 году устанавливать места для сидячего отдыха в Пензе начали еще 10 апреля - тогда были выставлены скамейки на улице Московской.

Уже в мае скамьи появились в нескольких скверах: Дружбы, Героев-чернобыльцев, имени Лермонтова и Белинского, а также на детской площадке в «Могилевском дворике» и на площади Ленина.

Убирают уличную мебель, как правило, в октябре. Всю зиму она хранится на базе одного из городских МУПов.

Через некоторое время, обычно ближе к середине ноября, на площади начинается сборка главной пензенской елки.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте