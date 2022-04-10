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Общество

На площади Ленина отремонтируют не убранные на зиму скамейки

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На Московской в Пензе начали устанавливать лавочки для гуляющих. Об этом пресс-служба администрации города сообщила в воскресенье, 10 апреля.

До начала мая выставят все скамейки, которые в конце октября прошлого года убрали с центральной улицы на зиму. Холодное время года они провели на складе «Зеленхоза». Возвращаются и некоторые урны, уточнили в мэрии.

Кроме того, как пояснил директор МУПа Андрей Денискин, в ближайшее время на площади Ленина начнется косметический ремонт стационарных скамеек, которые в холода оставались на месте.

«Также будут приведены в порядок малые архитектурные формы на набережной реки Суры», - добавили в пресс-службе городской администрации.

10 апреля МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» проводит комплекс мероприятий по благоустройству. Работники собирают случайный мусор с газонов на улицах Кирова, Максима Горького, Маршала Крылова, Славы, Московской, Урицкого, Суворова, Бакунина, Володарского, Октябрьской, Долгова, Чехова, Карпинского, на проспектах Победы и Строителей.

Специалисты опилили аварийные сухостойные деревья, погрузили и вывезли порубочные остатки на улицах Кирова, Гоголя, Пушкина, Ворошилова и проспекте Победы.

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Источник — фото № 2 и 3 www.penza-gorod.ru
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